Nave da guerra cinese illumina col laser aereo tedesco sul Mar Rosso

Una tensione crescente tra Cina e Germania rischia di scuotere gli equilibri nel Mar Rosso. La recente azione di una nave da guerra cinese, che ha illuminato con un laser un velivolo tedesco durante una missione di sorveglianza europea, ha scatenato una crisi diplomatica senza precedenti. In un contesto già delicato, la situazione si sta evolvendo rapidamente, lasciando molte domande aperte sulla stabilità futura nella regione.

È scoppiata una vera e propria crisi diplomatica tra Pechino e Berlino a seguito di un atto ostile perpetrato da una nave da guerra cinese verso un aereo da sorveglianza tedesco, che era impegnato nella missione Aspides dell’Unione Europea di protezione delle linee di navigazione nel Mar Rosso. L’incidente è accaduto la scorsa settimana, ma solo nella giornata di ieri, mercoledì 8 luglio, il Ministero degli Esteri tedesco ha diffuso una breve nota a riguardo, indicando anche la convocazione dell’ambasciatore cinese a Berlino. “Mettere in pericolo il personale tedesco e interrompere le operazioni è del tutto inaccettabile” ha affermato il Ministero su X, specificando che la nave militare ha illuminato il velivolo con un fascio laser. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Nave da guerra cinese illumina col laser aereo tedesco sul Mar Rosso

In questa notizia si parla di: nave - guerra - cinese - aereo

A Cagliari esami sanitari gratis per i bambini? Sì, ma sulla nave da guerra. “Per far digerire la maxi-esercitazione” - A Cagliari, la controversa iniziativa di offrire esami sanitari gratuiti per i bambini a bordo della nave da guerra Trieste ha suscitato proteste ferventi.

#Germania convoca ambasciatore cinese dopo che una nave da guerra ha puntato laser contro aereo militare tedesco nel #MarRosso. Berlino:“Inaccettabile”. Cresce raffreddamento #UE-#Cina In rassegna: Vai su X

Martedì 8 luglio, il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l’ambasciatore cinese Deng Hongbo dopo aver accusato la Cina di aver puntato un laser contro un aereo militare tedesco. Il velivolo era impegnato nella missione europea Aspides nel Mar Rosso, Vai su Facebook

Aereo militare tedesco colpito con un laser da una nave cinese. Merz interviene e protesta contro Pechino; Una nave da guerra cinese ha colpito con un laser un aereo militare tedesco sul Mar Rosso: l'ira di Berlino; Una nave da guerra cinese ha colpito con un laser un aereo militare tedesco: il duello hi-tech nel Mar Rosso.

Una nave da guerra cinese ha colpito con un laser un aereo militare tedesco sul Mar Rosso: l'ira di Berlino - Secondo la Frankfurter Allgemeine Zeitung, il laser proveniva da una nave da guerra cinese durante una missione di routine sopra il Mar Rosso: ed è stato indirizzato contro l’aereo senza che ci fosse ... Lo riporta msn.com

Una nave da guerra cinese ha colpito con un laser un aereo militare tedesco: il duello hi-tech nel Mar Rosso - È scontro diplomatico tra Berlino e Pechino, dopo che un nave cinese ha colpito con un laser un aereo tedesco, impegnato nell'operazione di pattugliamento europeo Aspides nel Mar Rosso. Si legge su today.it