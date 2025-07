Brignano, piovono calcinacci dall’ex municipio.

Brignano è nuovamente sotto i riflettori a causa dei calcinacci che cadono dall’ex municipio di via Vittorio Emanuele II. La facciata, segnata dal tempo e dagli eventi atmosferici recenti, mette a rischio la sicurezza dei passanti: l’area antistante è stata transennata. Un intervento urgente è necessario per tutelare cittadini e preservare un patrimonio storico malconcio, perché solo così si potrà garantire la sicurezza e valorizzare il nostro patrimonio locale.

Brignano. Calcinacci staccati dalla facciata e rischio cedimenti. Così l'area antistante all'ex municipio è stata transennata per motivi di sicurezza. Il distaccamento di alcuni frammenti di intonaco, ancora ben visibili sul marciapiede che costeggia la struttura, è stato causato dagli eventi atmosferici degli ultimi giorni. L'ex sede comunale in via Vittorio Emanuele II, visibilmente segnata dal tempo e dall' incuria, sarà oggetto di un intervento di messa in sicurezza previsto nelle prossime settimane. "Confermo che abbiamo avuto questo problema a causa degli eventi atmosferici di questi giorni – spiega il sindaco Marco Bonardi -.