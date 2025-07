Molfetta all inclusive al via Oggi

Molfetta si anima con entusiasmo con l'inizio della seconda edizione di “Molfetta All Inclusive”, un evento che celebra l’inclusione, la diversità e l’unità della comunità locale. Dal 10 luglio, tre giorni di incontri, condivisione e sorrisi per abbattere muri e rafforzare i legami. In un’epoca in cui è facile alzare barriere, Contasudinoi dimostra che costruire ponti è possibile e necessario per un futuro più aperto e solidale.

Dal 10 luglio, al via la seconda edizione di " Molfetta All Inclusive", la tre giorni dedicata all'inclusione, al rispetto delle differenze e alla bellezza di una comunità che si riconosce nei gesti semplici, nei sorrisi condivisi, nella voglia di esserci, senza distinzioni. In un tempo in cui è facile alzare muri, Contasudinoi, organizzazione di volontariato della città, sceglie di costruire ponti. E lo fa trasformando la città in uno spazio aperto e accogliente, dove musica, spettacoli, incontri, sport e divertimento diventano strumenti per affermare che nessuna condizione – fisica, mentale, sociale o culturale – può o deve diventare un limite alla partecipazione.

“Molfetta All Inclusive”: al via domani la festa dell’inclusione.

