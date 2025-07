Vanessa Hudgens sarà la protagonista del thriller Quiet Storm

Vanessa Hudgens si prepara a sorprendere ancora una volta, questa volta nel thriller "Quiet Storm", il debutto alla regia di Anthony Thorne. Con la sua versatilità e talento, Vanessa si immerge in un ruolo che promette suspense e emozioni intense. Prodotto da Nick Cassavetes e realizzato in collaborazione con Cliffside Films, il film ci porterà in un mondo di misteri e rivelazioni sorprendenti. Cosa racconterà il film...

L'attrice Vanessa Hudgens è tornata sul set di un film in occasione del thriller Quiet Storm, prodotto da Nick Cassavetes. Vanessa Hudgens è tornata su un set in occasione delle riprese di Quiet Storm, un thriller che segna il debutto alla regia di Anthony Thorne, che ha firmato anche la sceneggiatura. L'attrice è stata coinvolta anche come produttrice in collaborazione con Cliffside Films, casa di produzione del regista. Cosa racconterà il film con Vanessa Hudgens Quiet Storm racconterà una storia ambientata nell'estate del 1969, mentre l'uragano Camille sta per colpire e semina caos e distruzione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Vanessa Hudgens sarà la protagonista del thriller Quiet Storm

