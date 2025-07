La proposta in Regione | Più potere d’acquisto con il welfare territoriale

La proposta in regione Pi249 mira a potenziare il welfare territoriale per rafforzare il potere d’acquisto dei salari dei lavoratori lombardi, soprattutto nelle grandi città come Milano. In un contesto di costante aumento dei costi, questa iniziativa punta a rendere la Lombardia più attrattiva per imprese e lavoratori, creando un circolo virtuoso di crescita e benessere. Un passo fondamentale per rilanciare l’economia e la qualità della vita nella regione.

Rafforzare il potere d'acquisto dei salari dei lavoratori lombardi, che soprattutto nelle grandi città, Milano in testa, è da tempo eroso dall'aumento del costo della vita, e di conseguenza rendere più attrattive anche le stesse imprese, che oggi faticano a trovare personale non solo per una mancanza di profili qualificati ma anche per le difficoltà nelle quali si imbatte chi voglia trasferirsi in una regione dove i servizi si pagano caro. Questo, in sintesi, l'obiettivo della mozione messa a punto da Chiara Valcepina, consigliera regionale di Fratelli d'Italia. Lo strumento individuato nel provvedimento è la contrattazione di secondo livello, vale a dire: quell'insieme di benefit, misure di welfare o sgravi fiscali che si aggiungono a quanto previsto dal contratto nazionale e consentono che al lavoratore, a fine mese, per via diretta o indiretta, resti in tasca qualcosa di più.

