Genertel cambia volto: più semplice, digitale e vicina ai bisogni del cliente (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nuova rivoluzione per Genertel, che si propone come prima Insurtech italiana e mette al centro la soddisfazione del cliente. La nuova Genertel completa il processo di transizione e diventa 100% nativa digitale, ideata e realizzata in modalità smart e agile working in meno di 18 mesi. La nuova strategia è stata presentata oggi dai vertici di generali Italia e Genertel durante l’evento digitale “Genertel facciamola semplice”. L’ambizione è accrescere la customer expercience nell’arco dei prossimi tre anni e soddisfare quattro categorie di bisogni: mobilità, casa, benessere e pet. L’obiettivo è arrivare al 65% di clienti in modalità Self service e ad una crescita del 40% della base clienti del canale diretto a complessivi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nuova rivoluzione per, che si propone come prima Insurtech italiana e mette al centro la soddisfazione del. La nuovacompleta il processo di transizione e diventa 100% nativa, ideata e realizzata in modalità smart e agile working in meno di 18 mesi. La nuova strategia è stata presentata oggi dai vertici di generali Italia edurante l’eventofacciamola”. L’ambizione è accrescere la customer expercience nell’arco dei prossimi tre anni e soddisfare quattro categorie di: mobilità, casa, benessere e pet. L’obiettivo è arrivare al 65% di clienti in modalità Self service e ad una crescita del 40% della base clienti del canale diretto a complessivi ...

Advertising

giozomparelli : RT @bedendo1975: #genertel ha da sempre un dna innovativo cambia pelle e diventa nativa digitale. Tanta tecnologia, un nuovo design e si ra… - bedendo1975 : #genertel ha da sempre un dna innovativo cambia pelle e diventa nativa digitale. Tanta tecnologia, un nuovo design… - SignorAldo : RT @LucaTalotta: Apre la giornata di discussione @MarcoSesanaTw: '@Genertel cambia pelle, costruita per essere utilizzata e pensata in moda… - franciungaro : RT @LucaTalotta: Apre la giornata di discussione @MarcoSesanaTw: '@Genertel cambia pelle, costruita per essere utilizzata e pensata in moda… - SofieFatale1 : RT @LucaTalotta: Apre la giornata di discussione @MarcoSesanaTw: '@Genertel cambia pelle, costruita per essere utilizzata e pensata in moda… -