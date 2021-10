E’ la bellissima figlia di un genio dell’informatica ma non erediterà un dollaro | sapete chi è?

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ladi Steve Jobs fa parlare di se grazie al suo debutto sulle passerelle della Fashion Week di Parigi di questo mese. Eve Jobs, 23 anni, è stata nominata ‘It Girl’ (ragazza) dal sito di settore Tatler, e si è fatta notare dopo aver sfilato in top verde acceso e minigonna allo show della linea Coperni. Lei stessa ha annunciato che “è stato un onore” sfilare per questo brand. La giovanedel fondatore di Apple è già inserita nel mondo della moda: era già nota l’amicizia con la famosa modella Naomi Campbell e l’anno scorso aveva prestato il suo volto per la compagnia di skincare Glossier. Prima di entrare nel mondo della moda, Eve Jobs si era data da fare in ambito sportivo, anche con buoni risultati, come fantina – risultando tra le migliori saltatrici ad ostacoli under 25 al mondo, e ...