Calcio | Wenger insiste ' Meno finestre per nazionali ma più lunghe'

(Di martedì 19 ottobre 2021) "Ci sarebbe così lo spazio per giocare a giugno le fasi finali dei tornei" ZURIGO (SVIZZERA) - "Il calendario internazionale regola l'equilibrio fra club e selezioni stabilendo le date in cui i ...

Queste sono le mie proposte per il futuro del- le parole di- Vogliamo ascoltare gli altri punti di vista e le altre idee per ottimizzare per tutti il calendario". . glb/red 19 - Ott - ...Sugli allenatori da cui ha imparato: 'Dopo i primi anni ho studiatoaggressivo, d'attacco, la costruzione dal basso, per meè stato d'esempio, mi piaceva molto il suo Arsenal. Quindi ...“Il calendario internazionale regola l’equilibrio fra club e selezioni stabilendo le date in cui i calciatori rappresentano i propri Paesi. Questo equilibrio è attualmente 80-20 e vogliamo mantenerlo, ...La FIFA continua a portare avanti il progetto di un Mondiale ogni due anni. La federazione internazionale che governa il calcio mondiale ha invitato ogni ct delle nazionali affiliate a due ...