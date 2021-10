Alessandra Amoroso ha chiesto scusa e fatto pace con se stessa (Di martedì 19 ottobre 2021) Alessandra Amoroso presenta il suo nuovo album Tutto accade ma non sono solo brani da cantare e ascoltare, nel suo nuovo lavoro c’è il suo vero cambiamento. Tutto è cambiato nella vita di Alessandra Amoroso, nell’album c’è lei prima e dopo che accadessero determinate cose e così si racconta in tutte le sfumature, anche le più oscure, perché le abbiamo tutti. E’ al Tgcom che la cantante racconta di quei colori che non ha mai fatto vedere. 14 brani inediti, una squadra di autori scelti con cura ed è il disco della verità per la Amoroso, così lo definisce mentre confida che ha fatto pace con se stessa perché non aveva mai vissuto in modo sereno il suo successo. Non si definisce una cantante ma una donna “che porta in giro l’entusiasmo” e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 ottobre 2021)presenta il suo nuovo album Tutto accade ma non sono solo brani da cantare e ascoltare, nel suo nuovo lavoro c’è il suo vero cambiamento. Tutto è cambiato nella vita di, nell’album c’è lei prima e dopo che accadessero determinate cose e così si racconta in tutte le sfumature, anche le più oscure, perché le abbiamo tutti. E’ al Tgcom che la cantante racconta di quei colori che non ha maivedere. 14 brani inediti, una squadra di autori scelti con cura ed è il disco della verità per la, così lo definisce mentre confida che hacon seperché non aveva mai vissuto in modo sereno il suo successo. Non si definisce una cantante ma una donna “che porta in giro l’entusiasmo” e ...

