Al via la “NO IVA Week” sul Mi Store: ecco le migliori offerte (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Mi Store dà il via alla NO IVA Week per acquistare una valanga di prodotti a marchio Xiaomi senza il costo dell'IVA fino al 24 ottobre L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Midà il via alla NO IVAper acquistare una valanga di prodotti a marchio Xiaomi senza il costo dell'IVA fino al 24 ottobre L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

FI_Toscana : Strumenti musicali, al via il disegno di legge della senatrice di @forza_italia @BarbaraMasini_: 'Abbassare l'IVA a… - BarbaraMasini_ : RT @AgCultNews: Senato, al via iter ddl Masini (FI): Abbassare IVA al 4% per strumenti musicali @BarbaraMasini_ @SenatoStampa https://t.co… - AgCultNews : Senato, al via iter ddl Masini (FI): Abbassare IVA al 4% per strumenti musicali @BarbaraMasini_ @SenatoStampa - sole24ore : Iva: l'aliquota leggera al 10% si applica anche in via retroattiva - Klevis_Gjoka : @sregolatore @luca_genna1 C'è anche da dire che l'elettorato di cdx in buona parte è composto da PMI e P.IVA. Un so… -