The Squid Game in Cina? A Pechino c'è chi dice: non è roba per noi (Di lunedì 18 ottobre 2021) I cinesi non potranno vedere "The Squid Game", la fortunata serie sudcoreana di Netflix, neanche in una versione cinese. Almeno, non potranno vederla legalmente. L'ha chiarito oggi la piattaforma di ...

kmbfsjmjk : RT @fragoIixie: i the boyz nella loro squid game era con questo comeback ma quella che va a giocare per non finire sotto un ponte a causa l… - fragoIixie : i the boyz nella loro squid game era con questo comeback ma quella che va a giocare per non finire sotto un ponte a causa loro sono io - c1superstar : I'm the Front Man! Al primo posto della top 10 delle serie più viste su Netflix c'è Squid Game, un gioco in cui par… - yutaismymoon : io in ritardo di un mese per hypare squid game scusate I'm late to the party - fragoIixie : evil squid game be like …… niente perché è evil già così [smiling through the pain] -