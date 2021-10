Pensioni: spunta l’ipotesi 102. E stretta anti-furbetti sul reddito di cittadinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) Draghi fa come certi allenatori che nascondono la formazione: lo fa per trovare l'intesa nel suo variegato e litigioso governo. Così pensa a una stretta anti-furbetti sul reddito di cittadinanza, a nuovi meccanismi per l'uscita anticipata per le Pensioni, passando, ecco la novità, a quota 102. Bisognerebbe arrivare a quel numero, per andare in pensione, sommando età anagrafica e anni di contributi versati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Draghi fa come certi allenatori che nascondono la formazione: lo fa per trovare l'intesa nel suo variegato e litigioso governo. Così pensa a unasuldi, a nuovi meccanismi per l'uscitacipata per le, passando, ecco la novità, a quota 102. Bisognerebbe arrivare a quel numero, per andare in pensione, sommando età anagrafica e anni di contributi versati L'articolo proviene da Firenze Post.

