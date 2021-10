Lazio, quarto gol di Felipe Anderson all'Inter. Tutti i numeri (Di lunedì 18 ottobre 2021) quarto gol di Felipe Anderson all’Inter: solo contro il Torino (5) ha messo a referto piú gol in Serie A. Con il rigore odierno la Lazio é diventata in solitaria la formazione che ha ricevuto piú rigori nelle ultime tre stagioni (dal 2019/20) nei maggiori cinque campionati europei (32 a favore). La Lazio non perde da 17 partite consecutive in casa in campionato (15V, 2N) ed è dal 2002 che non fa meglio in Serie A: in quel caso i biancocelesti raggiunsero quota 22 gare Interne di fila senza sconfitte. Era da luglio 2020 contro il Bologna che l’Inter non perdeva un match di Serie A dopo essere andata sopra di un gol. Questa é sola la seconda sconfitta per l’Inter nelle ultime 30 partite di Serie A (l’altra contro la Juventus a ... Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021)gol diall’: solo contro il Torino (5) ha messo a referto piú gol in Serie A. Con il rigore odierno laé diventata in solitaria la formazione che ha ricevuto piú rigori nelle ultime tre stagioni (dal 2019/20) nei maggiori cinque campionati europei (32 a favore). Lanon perde da 17 partite consecutive in casa in campionato (15V, 2N) ed è dal 2002 che non fa meglio in Serie A: in quel caso i biancocelesti raggiunsero quota 22 garene di fila senza sconfitte. Era da luglio 2020 contro il Bologna che l’non perdeva un match di Serie A dopo essere andata sopra di un gol. Questa é sola la seconda sconfitta per l’nelle ultime 30 partite di Serie A (l’altra contro la Juventus a ...

