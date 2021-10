Gf Vip, perché Jo Squillo sta facendo lo sciopero della fame (Di lunedì 18 ottobre 2021) Jo Squilo prosegue il suo sciopero della fame. La nota cantante, ora concorrente del Gf Vip, ha lanciato, durante le nomination del venerdì sera, il 15 ottobre, un appello al Governo italiano, chiedendo che intervenga per far ritornare in Italia Chico Forti, il regista accusato di omicidio e detenuto in un carcere degli Stati Uniti, in Florida. All’appello ha fatto seguito la decisione di Jo di cominciare subito lo sciopero della fame, perché “è impossibile che non ci sia nessuno che riesca a dare delle risposte. Il Governo italiano deve intervenire urgentemente. Ci sono delle priorità della vita”. Vi raccomandiamo... Gf Vip, Jo Squillo indossa il niqab per "solidarietà", ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 18 ottobre 2021) Jo Squilo prosegue il suo. La nota cantante, ora concorrente del Gf Vip, ha lanciato, durante le nomination del venerdì sera, il 15 ottobre, un appello al Governo italiano, chiedendo che intervenga per far ritornare in Italia Chico Forti, il regista accusato di omicidio e detenuto in un carcere degli Stati Uniti, in Florida. All’appello ha fatto seguito la decisione di Jo di cominciare subito lo“è impossibile che non ci sia nessuno che riesca a dare delle risposte. Il Governo italiano deve intervenire urgentemente. Ci sono delle prioritàvita”. Vi raccomandiamo... Gf Vip, Joindossa il niqab per "solidarietà", ...

