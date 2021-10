Emma Watson torna sul red carpet per l’Earthshot Prize 2021 (Di lunedì 18 ottobre 2021) È trascorso più di un anno dall’ultima volta che Emma Watson ha fatto la sua comparsa sul red carpet. L’amatissima attrice, la cui carriera è decollata con i film di Harry Potter, ha partecipato all’Earthshot Prize 2021 e, per l’occasione, ha ben pensato di sfilare sul red carpet con un abito riciclato. La cerimonia si … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 18 ottobre 2021) È trascorso più di un anno dall’ultima volta cheha fatto la sua comparsa sul red. L’amatissima attrice, la cui carriera è decollata con i film di Harry Potter, ha partecipato ale, per l’occasione, ha ben pensato di sfilare sul redcon un abito riciclato. La cerimonia si … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

chromaticasapph : raga con quel vestito per un attimo ho pensato che anche Emma Watson fosse incinta?????? - PL0AEPP : EMMA WATSON HA POSTATO OMG - barbiesversion : emma watson dopo mesi d’assenza più bella che mai anche se l’outfit per me è un grande no girl wtf ?? - ttdamandakj : Emma Watson dando sinal de vida finalmente ???? - rosie_haywood : Emma Watson con cabello corto >>>>>>>>>>> -