Aliens Fireteam Elite sta lentamente cadendo nel dimenticatoio? Sono meno di 1.000 i giocatori simultanei (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lo sparatutto cooperativo Aliens: Fireteam Elite è stato lanciato il 23 agosto. Oggi - meno di due mesi dopo - il titolo ha problemi ad attirare un migliaio di giocatori contemporaneamente su Steam, il che potrebbe preannunciare problemi. Il gioco subito dopo il suo debutto ha ricevuto valutazioni medie e i creatori, invece di pubblicare patch per migliorare il gameplay, hanno apparentemente rallentato il lavoro. Il risultato Sono stati piccoli aggiornamenti e una mancanza di contenuti significativi, con il gioco base che è diventato monotono dopo un po' di tempo.

