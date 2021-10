Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 ottobre 2021)DEL 17 OTTOBREORE 9.20 FT BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SI SVOLGE OGGI 17 OTTOBRE LA MEZZA MARATONAOSTIA. SONO ATTUALMENTE ATTIVE LE TEMPORANEE CHIUSURE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, DALL’EUR AL LIDO DI CASTEL FUSANO, PREVISTE PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DEGLI ATLETI. INFINE A, TURNO DI BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI COMUNALI. PER EFFETTO DELLA CHIUSURA SCOLASTICA, DOMANI 18 E MARTEDÌ 19 OTTOBRE SARANNO TEMPORANEAMENTE SOSPESE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO INTEGRATIVO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA, E IN COLLABORAZIONE CON ATAC ESERVIZI PER LA ...