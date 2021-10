Ultime Notizie Roma del 17-10-2021 ore 08:10 (Di domenica 17 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione all’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura Green pass all’indomani delle manifestazioni che si sono svolte sul territorio nazionale contro la certificazione verde non ci sono stati disordini ma scioperi Pacifici nelle aziende profestin e forti disagi nei trasporti a Roma alcune migliaia di persone contro il certificato verde non ci sono stati i blocchi mentre in una sola giornata E certificati di malattia sono aumentati del 23 e 3% e i tamponi effettuati sono stati oltre mezzo Milione il tasso di positività allo 0 e 5 % quest’oggi la manifestazione della CGIL a Roma pro-democrazia dopo l’assalto di Forza Nuova alla sede del sindacato di sabatoil nostro Green pass e la Costituzione hanno detto alcuni manifestanti al Circo Massimo al sit-in organizzato nella capitale non ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione all’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura Green pass all’indomani delle manifestazioni che si sono svolte sul territorio nazionale contro la certificazione verde non ci sono stati disordini ma scioperi Pacifici nelle aziende profestin e forti disagi nei trasporti aalcune migliaia di persone contro il certificato verde non ci sono stati i blocchi mentre in una sola giornata E certificati di malattia sono aumentati del 23 e 3% e i tamponi effettuati sono stati oltre mezzo Milione il tasso di positività allo 0 e 5 % quest’oggi la manifestazione della CGIL apro-democrazia dopo l’assalto di Forza Nuova alla sede del sindacato di sabatoil nostro Green pass e la Costituzione hanno detto alcuni manifestanti al Circo Massimo al sit-in organizzato nella capitale non ...

Advertising

fanpage : La lettera del No Green Pass dopo gli insulti a #LilianaSegre - fanpage : Entrambi non vaccinati - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 17-10-2021 ore 08:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - infoitinterno : Ballottaggio delle elezioni 2021, il voto in diretta: orari, affluenza e ultime notizie - mikedells : RT @OttobreInfo: Il governo è complice, non si è 'arreso' -