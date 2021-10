MacBook Pro | Mac mini | AirPods 3 | iPad Air | tutte le novità attese all' evento Apple

(Di domenica 17 ottobre 2021) Nessun indizio, ma tante indiscrezioni per l'di ottobre: certamente arriveranno i nuovi Mac portatili con la nuova generazione di chipSilicon destinati al mercato professionale, ma a Cupertino potrebbero avere in serbo anche altre sorprese

Ultime Notizie dalla rete : MacBook Pro

Attesi i nuovida 14 e 16 pollici oltre a una versione più potente del processore M1 . Anche questo evento si terrà esclusivamente in streaming da Apple Park a causa dell'attuale ...... 8 GB RAM, 256 GB SSD - 995,65 ( 1.499,00 ) AppleAir da 13 " Chip Apple M1, 8GB RAM, 256 GB SSD - 995,00 ( 1.159,00 ) Apple2020 da 13 " Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB ...La tacca ci sarà, ma non si vedrà. Secondo l'ultimo rumor, l'azienda di Cupertino utilizzerà un particolare wallpaper nelle campagne pubblicitarie per rendere meno evidente il notch sul display dei nu ...Secondo Gurman, Apple aveva testato anche una porta USB-A da inserire sui nuovi MacBook Pro, ma alla fine avrebbe abbandonato questa idea Confermato anche l‘addio alla Touch Bar su tutti i nuovi MacBo ...