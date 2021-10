Diablo II: Resurrected, uno sviluppatore parla dei problemi ai server (Di domenica 17 ottobre 2021) Uno degli sviluppatori di Blizzard risponde alle azioni che l’azienda sta impiegando per quanto riguarda i problemi ai server di Diablo II: Resurrected Sin dal lancio del gioco Diablo II: Resurrected, remaster di Diablo II per la nuova generazione console, questo ha portato Blizzard a doversela vedere con svariati problemi all’interno dei server del gioco, dove sono stati riscontrati dagli utenti dei continui errori al tentativo di login. L’azienda aveva già provato ad attuare una “manutenzione d’emergenza”, ma il problema non è stato comunque risolto. Gli sviluppatori sono consapevoli delle difficoltà ad accedere dei giocatori attraverso tutte le piattaforme, ed hanno da giorni tentato di risolvere la questione con dei minori ... Leggi su tuttotek (Di domenica 17 ottobre 2021) Uno degli sviluppatori di Blizzard risponde alle azioni che l’azienda sta impiegando per quanto riguarda iaidiII:Sin dal lancio del giocoII:, remaster diII per la nuova generazione console, questo ha portato Blizzard a doversela vedere con svariatiall’interno deidel gioco, dove sono stati riscontrati dagli utenti dei continui errori al tentativo di login. L’azienda aveva già provato ad attuare una “manutenzione d’emergenza”, ma il problema non è stato comunque risolto. Gli sviluppatori sono consapevoli delle difficoltà ad accedere dei giocatori attraverso tutte le piattaforme, ed hanno da giorni tentato di risolvere la questione con dei minori ...

