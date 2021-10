Correa: “Mi dispiace per quanto accaduto ieri. Luiz Felipe ha sbagliato” (Di domenica 17 ottobre 2021) Correa ha commentato tramite il proprio profilo Instagram i fatti accaduti ieri all’Olimpico dopo la partita, in particolare con l’amico biancocleste Luiz Felipe: “Mi dispiace per quanto accaduto ieri, da tutti i punti di vista. Innanzitutto per i tifosi di calcio, di cui dovremmo essere sempre un esempio positivo. Sicuramente il mio amico Luis ha sbagliato, il gesto e il momento, e poi a caldo la mia reazione è stata quella. Vorrei non fosse mai successo. Ma ora voltiamo pagina e andiamo avanti, tutti. Testa alla prossima gara con l’Inter e alle prossime sfide. Cercando di fare esultare i tifosi per le cose belle del calcio”. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021)ha commentato tramite il proprio profilo Instagram i fatti accadutiall’Olimpico dopo la partita, in particolare con l’amico biancocleste: “Miper, da tutti i punti di vista. Innanzitutto per i tifosi di calcio, di cui dovremmo essere sempre un esempio positivo. Sicuramente il mio amico Luis ha, il gesto e il momento, e poi a caldo la mia reazione è stata quella. Vorrei non fosse mai successo. Ma ora voltiamo pagina e andiamo avanti, tutti. Testa alla prossima gara con l’Inter e alle prossime sfide. Cercando di fare esultare i tifosi per le cose belle del calcio”. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

