Squid Game: il cast della serie affronta il gioco "mortale" dei Dalgona (VIDEO) (Di sabato 16 ottobre 2021) Un VIDEO di Netflix mostra il cast di Squid Game mentre affronta il gioco mortale dei Dalgona, i biscotti protagonisti della sfida del terzo episodio della serie. Il cast di Squid Game, la serie fenomeno di Netflix, si è riunito per affrontare il gioco mortale dei Dalgona, i dolci coreani al centro di uno degli episodi dello show. Il VIDEO è esilarante ed è diventato subito virale sui social, raccogliendo numerosi commenti e condivisioni. VIDEO id= yt=Kim Joo-ryeong HoYeon Jung, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryeong, Anupam Tripathi ed altri ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 ottobre 2021) Undi Netflix mostra ildimentreildei, i biscotti protagonistisfida del terzo episodio. Ildi, lafenomeno di Netflix, si è riunito perre ildei, i dolci coreani al centro di uno degli episodi dello show. Ilè esilarante ed è diventato subito virale sui social, raccogliendo numerosi commenti e condivisioni.id= yt=Kim Joo-ryeong HoYeon Jung, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryeong, Anupam Tripathi ed altri ...

Advertising

CB_Ignoranza : Nella prossima sfida di Squid Game, i concorrenti dovranno giocare nel Milan senza infortunarsi. - NetflixIT : Sono uscite le nuove icone profilo di Squid Game e noi non sappiamo chi scegliere, forse Ali ??? - giovannivernia : ?? #andràtuttobene si diceva e invece la gente si odia ancora di più, vecchie amicizie si sfaldano per un vaccino, s… - Menef8unbelpo : RT @pietroraffa: Oggigiorno se non finisci le frasi con 'sembra Squid game' non sei nessuno - letzib : RT @SirDistruggere: E a voi sta piacendo Squid Game? -