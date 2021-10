Record Green pass emessi, crescono prime dosi e... certificati di malattia. E mancano i tamponi (Di sabato 16 ottobre 2021) C'è chi si è messo in malattia (+23% rispetto al venerdì precedente) , chi è risultato «assente ingiustificato», ma la grande maggioranza dei lavoratori italiani ancora senza Green pass si è precipitata... Leggi su feedpress.me (Di sabato 16 ottobre 2021) C'è chi si è messo in(+23% rispetto al venerdì precedente) , chi è risultato «assente ingiustificato», ma la grande maggioranza dei lavoratori italiani ancora senzasi è precipitata...

