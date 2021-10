Rai in lutto, l’amatissimo attore è appena venuto a mancare (Di sabato 16 ottobre 2021) È morto all'età di 59 anni l'attore Ravil Isyanov, noto per essere stato uno dei protagonisti di NCIS:Los Angeles, nel ruolo del mafioso russo Anatolii Kirkin, e per aver preso parte ad altri programmi televisivi . La conferma del decesso avvenuta il 29 settembre è arrivata da parte del suo agente che ha rilasciato alcune dichiarazioni alla testata People. #FOTO A FINE ARTICOLO All'attore era stato diagnosticato da tempo un cancro. L'attore ha lasciato la moglie Erika, la figlia Gulya, il genero Marios e i nipoti Cassandra e NikitaLe parole dell'agenteIl suo agente e produttore cinematografico, Frederick Levy, raggiunto da People ha dichiarato: "Ravil era unico nel suo genere. Era un vero gentiluomo, estremamente generoso e incredibilmente talentuoso". In merito alle sue condizioni di salute, si era premurato di far sapere ai ... Leggi su howtodofor (Di sabato 16 ottobre 2021) È morto all'età di 59 anni l'Ravil Isyanov, noto per essere stato uno dei protagonisti di NCIS:Los Angeles, nel ruolo del mafioso russo Anatolii Kirkin, e per aver preso parte ad altri programmi televisivi . La conferma del decesso avvenuta il 29 settembre è arrivata da parte del suo agente che ha rilasciato alcune dichiarazioni alla testata People. #FOTO A FINE ARTICOLO All'era stato diagnosticato da tempo un cancro. L'ha lasciato la moglie Erika, la figlia Gulya, il genero Marios e i nipoti Cassandra e NikitaLe parole dell'agenteIl suo agente e produttore cinematografico, Frederick Levy, raggiunto da People ha dichiarato: "Ravil era unico nel suo genere. Era un vero gentiluomo, estremamente generoso e incredibilmente talentuoso". In merito alle sue condizioni di salute, si era premurato di far sapere ai ...

