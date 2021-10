Masters 1000 e Wta 1000 Indian Wells 2021: programma e orari sabato 16 ottobre (Di sabato 16 ottobre 2021) Il torneo di Indian Wells è molto vicino alla sua conclusione e sempre meno giocatori sono rimasti in corsa per il titolo. Nella giornata di sabato 16 ottobre, con la finale femminile già delineata, spazio alle due semifinali del torneo maschile: Dimitrov contro Norrie e Basilashvili contro Fritz. Occhi puntati anche sulla finale di doppio, dove spicca la presenza dei russi Karatsev e Rublev programma e ordine di gioco Stadium 1 Dalle 20:00 – Kudermetova/Rybakina vs Hsieh/Mertens Non prima delle 22:30 – Dimitrov vs Norrie A seguire – Fritz vs Basilashvili Non prima delle 02:30 – Peers/Polasek vs Karatsev/Rublev SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Il torneo diè molto vicino alla sua conclusione e sempre meno giocatori sono rimasti in corsa per il titolo. Nella giornata di16, con la finale femminile già delineata, spazio alle due semifinali del torneo maschile: Dimitrov contro Norrie e Basilashvili contro Fritz. Occhi puntati anche sulla finale di doppio, dove spicca la presenza dei russi Karatsev e Rubleve ordine di gioco Stadium 1 Dalle 20:00 – Kudermetova/Rybakina vs Hsieh/Mertens Non prima delle 22:30 – Dimitrov vs Norrie A seguire – Fritz vs Basilashvili Non prima delle 02:30 – Peers/Polasek vs Karatsev/Rublev SportFace.

