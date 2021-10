Lazio-Inter 3-1 | rimonta e tris biancoceleste | tensione in campo

(Di sabato 16 ottobre 2021) Lae batte l’3-1 nell’anticipo dell’ottava giornata della Serie A. All’Olimpico di Roma, i nerazzurri allenati dall’ex tecnico laziale Inzaghi passano in vantaggio al 10? su rigore. Contatto tra Hysaj e Barella, che crolla nell’area. Perisic dal dischetto non sbaglia, 0-1. Lareagisce nella ripresa e ribalta la situazione. Al 64?, Bastoni respinge di mano il colpo di testa di Patric. Altro penalty, Immobile fa centro: 1-1. I capitolini mettono la freccia all’81’ con un’azione destinata a far discutere. Di Marco va giù nell’azione offensiva dell’, i nerazzurri non si fermano e continuano a giocare. Lafa altrettanto quando Reina innesca la ripartenza, Handanovic respinge su Immobile ma non può nulla sul tap-in di ...

...nasce l'azione del rigore che regala il pareggio alla. Hysaj 5 Falsa partenza prima si fa sovrastare da Dzeko poi sbaglia un paio di passaggi facili facili e infine regala il rigore all'. (...Labatte in rimonta l'3 - 1 in uno degli anticipi dell'ottava giornata del campionato di serie A. Prima sconfitta per i nerazzurri che erano andati in vantaggio al 12' con una rete di Perisic ...Una partita tesissima, fra risse, rigori ed espulsioni. Nonostante la vittoria per 3-1, al fischio finale dell'arbitro Luiz Felipe è scoppiato in lacrime, per via dell'espulsione ...Finisce 3-1 allo Stadio Olimpico. La Lazio con la vittoria odierna manda ko l’Inter di Simone Inzaghi conquista tre punti preziosissimi dopo l’insuccesso rimediato al Dall’Ara.