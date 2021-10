Inter Juventus streaming e diretta tv: dove vederla (Di sabato 16 ottobre 2021) Domenica 24 ottobre 2021 alle ore 20,45 Inter e Juventus scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la nona giornata della Serie A 2021-2022 che – vista l’emergenza Covid-19 (Coronavirus) – si giocherà con gli spalti a capienza ridotta. dove sarà possibile vedere Inter Juventus in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita del massimo campionato italiano nel dettaglio: In tv La partita di Serie A tra Inter e Juventus sarà visibile in live streaming esclusiva sulla piattaforma a pagamento DAZN. Previsto ampio pre e post partita con Interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. In ... Leggi su tpi (Di sabato 16 ottobre 2021) Domenica 24 ottobre 2021 alle ore 20,45scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la nona giornata della Serie A 2021-2022 che – vista l’emergenza Covid-19 (Coronavirus) – si giocherà con gli spalti a capienza ridotta.sarà possibile vederein tv e live? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come evedere la partita del massimo campionato italiano nel dettaglio: In tv La partita di Serie A trasarà visibile in liveesclusiva sulla piattaforma a pagamento DAZN. Previsto ampio pre e post partita conviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. In ...

Advertising

Inter : ??? | BIGLIETTI In vendita da oggi i biglietti per #InterJuventus. Tutti i dettagli ?? - LucaLyon81 : @mike_fusco Io ho letto che entrambe sia la Juventus che l'Inter vorrebbero giocare in Arabia per il motivo economi… - IlarioDiGiovamb : RT @RadioRadioWeb: ??-??-??? ?? Guarda tutti i pronostici ?? - PieEnne : Lazio 1-2 Inter Milan 0-1 Verona Empoli 1-4 Atalanta Napoli 2-0 Torino Juventus 2-1 Roma - DieterGucht : RT @SempreIntercom: Ex-Juventus Striker Fabrizio Ravanelli: “Inter Coach Simone Inzaghi Shouldn’t Start Lautaro Martinez Against Lazio” htt… -