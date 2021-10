Highlights Virtus Bologna-Trieste 94-76, basket Serie A1 2021/2022 (VIDEO) (Di sabato 16 ottobre 2021) Virtus Segafredo Bologna batte Allianz Pallacanestro Trieste per 94-76 nella sfida valida per la quarta giornata della Serie A1 2021/2022 di basket e conquista il suo ennesimo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Adrian Banks con 21 punti che però non portano la sua squadra alla vittoria. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021)Segafredobatte Allianz Pallacanestroper 94-76 nella sfida valida per la quarta giornata dellaA1die conquista il suo ennesimo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Adrian Banks con 21 punti che però non portano la sua squadra alla vittoria. SportFace.

Advertising

MusicOnTheCourt : Highlights: USE Rosa Scotti Empoli vs Virtus Segafredo Bologna #LBFLIVE - news_bologna : LBF | Highlights Seconda Giornata Use Scotti Empoli-Virtus Segafredo Bologna - JUANLLOBATO2021 : RT @Virtusbo: ?? LBA | Highlights Terza Giornata Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna - chemadelucas : RT @Virtusbo: ?? LBA | Highlights Terza Giornata Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna - SalentoTele : Gli highlights di Gallipoli Football 1909 vs Virtus Mola calcio 3-3 -