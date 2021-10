Ascoli-Lecce in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2021 2022

(Di sabato 16 ottobre 2021) La, l’, latv edi, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa alla promozione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 ottobre alle ore 14:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn e SkyGo. SportFace.

PRONOSTICOPer la sfida diretta nella top five della classifica della cadetteria, appare complicato fissare un pronostico netto oggi: le due squadre hanno appena un punto di distanza e ...Si gioca al 'Del Duca' con inizio alle 14. Nella trasferta diPiceno ildeve confermare le ottime recenti prestazioni, in un impegno che si presenta importante per il positivo avvio di campionato anche da parte dei marchigiani e perché la ripartenza ...La diretta live testuale di Ascoli-Lecce, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2021/2022 ...Sabato pomeriggio al Del Duca si sfidano Ascoli e Lecce in una gara valevole per l’ottavo turno del campionato di Serie B alla ripresa dopo la pausa prevista per le gare delle nazionali maggiori. Un i ...