Vendite auto, il chip shortage fa crollare il mercato in Europa: un quarto dei volumi in meno su 2020 e 2019 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel mese il calo è stato del 24,3%, confermando il trend registrato nel periodo gennaio-settembre, - 24,4%. Immatricolazioni in calo del 29 e del 30% per Volkswagen e Stellantis, Renault a -8% da gennaio a settembre rispetto all’anno scorso Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel mese il calo è stato del 24,3%, confermando il trend registrato nel periodo gennaio-settembre, - 24,4%. Immatricolazioni in calo del 29 e del 30% per Volkswagen e Stellantis, Renault a -8% da gennaio a settembre rispetto all’anno scorso

Advertising

infoiteconomia : Stellantis in primo piano: crollo vendite auto a settembre in Europa - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Mercato #auto Europa, la crisi non si ferma: a settembre immatricolazioni calate del 25,2% - motorionline : #Mercato #auto Europa, la crisi non si ferma: a settembre immatricolazioni calate del 25,2% - info_lavoro : #Rho #Commerciale/Vendite #IndustriaAutomobilistica MAGAZZINIERE/VENDITORE RICAMBI AUTO - sicurmoto : RT @sicurauto: Pneumatici 4 stagioni: +20% le vendite in Europa, in calo quelle stagionali -