(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Gli assenti sono tanti, ma la gara è importante e mette in palio punti pesanti. Abbiamo caratteristiche, qualità e capacità per giocarcela. Se mancano esperienza e qualità possiamo sopperire con quantità e corsa. L’atteggiamento e lo spirito fanno la differenza, dobbiamo portare a casa il risultato a tutti i costi. L’ostacolo sia opportunità per la crescita”. Il tecnico della, Fabrizio, è intervenuto così in conferenza stampavigilia della sfida di campionatolo. “A inizio stagione le cose andavano maluccio e ho cambiato qualcosa, ora mi sembra che lasi stia esprimendo bene e non avrebbe senso modificare atteggiamento tattico” ha aggiunto. Sul match e sullo: “In B te la giochi con tutti e non c’è nulla di ...

sportface2016 : #Salernitana, #Castori: '#Ribery pronto tra una settimana, contro lo #Spezia una battaglia alla nostra portata' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Castori: 'Dispiace quando ci sono tanti infortuni, dobbiamo fare di necessità virtù' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Castori: 'Dispiace quando ci sono tanti infortuni, dobbiamo fare di necessità virtù' - anteprima24 : ** #Salernitana incerottata contro lo Spezia, ma #Castori non vuole alibi ** - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Castori: 'Dispiace quando ci sono tanti infortuni, dobbiamo fare di necessità virtù' -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Castori

SALERNO - Il tecnico della, Fabrizio, ha diramato la lista delle convocazioni in vista del prossimo match di campionato, contro lo Spezia. Out Franck Ribery, out anche Frederic Veseli, non inserito in lista "...LA SPEZIA - Nello Spezia Reca positivo al Covid: è già in isolamento. Amian e Nguiamba dovrebbero recuperare.recupera Gondo e Obi, ma perde Ribery e Bonazzoli, non convocati. Non convocato nemmeno Veseli, che è in attesa dell'esito del tampone. Ballottaggio tra Simy e Djuric. ...SALERNO - Il tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori, ha diramato la lista delle convocazioni in vista del prossimo match di campionato, contro lo Spezia. Out Franck Ribery, out anche Frederic Ves ...L'allenatore della Salernitana Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia: "Gli assenti sono tanti, ma la ...