No Green pass, in duemila a Cagliari: 'Bassetti terrorista'. Ma da un palazzo arriva una secchiata d'acqua (Di venerdì 15 ottobre 2021) In duemila in strada a Cagliari contro il Green pass , al grido 'libertà, libertà' e 'Bassetti terrorista', hanno sfilato per le vie del centro per protestare contro l'obbligo del certificato verde ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Inin strada acontro il, al grido 'libertà, libertà' e '', hanno sfilato per le vie del centro per protestare contro l'obbligo del certificato verde ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - EnricoCEngelma1 : RT @gr_grim: E avanti. Oltre ogni limite, oltre ogni umana decenza. Sfoggio di potere puro. Vogliono l'obbedienza. Anzi: la completa sottom… - Stefyndq : RT @giangoSGV: ??Il sindacato carabinieri ha fatto sapere che il Comando generale dell’Arma “ha dato ordine a tutti i carabinieri alloggiati… -