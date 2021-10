Green pass, Liguori: "Poliziotti e Carabinieri? Figliuolo deve chiamarli e vaccinarli" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Così il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori , commenta a 'Stasera Italia' i dati sulle forze dell'ordine ancora sprovviste di Green pass: 'Lo vorrei dire al Generale Figliuolo: Poliziotti e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 ottobre 2021) Così il direttore di Tgcom24, Paolo, commenta a 'Stasera Italia' i dati sulle forze dell'ordine ancora sprovviste di: 'Lo vorrei dire al Generalee ...

