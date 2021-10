Calcio: Milan. Giroud 'Io bravo a superare difficoltà, futuro da ds' (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Ho sempre ammirato questo club, potrebbe essere la fantastica conclusione della mia carriera in Europa", dice il francese MilanO - "Ho sempre ammirato il Milan, potrebbe essere una fantastica ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Ho sempre ammirato questo club, potrebbe essere la fantastica conclusione della mia carriera in Europa", dice il franceseO - "Ho sempre ammirato il, potrebbe essere una fantastica ...

Advertising

Gazzetta_it : Famiglia, Europa e rigori: il #Milan nelle mani di Tatarusanu, l’uomo tranquillo - capuanogio : #Donnarumma fischiato per 90 minuti non è stato un bello spettacolo, ma scandalizzarsi non serve: veniva contestato… - Gazzetta_it : Cakir colpisce ancora: rigore inesistente in Germania-Romania, il Var lo corregge - RaiSport : ? #Pioli: '#Ibrahimovic? Vediamo. #Giroud a disposizione' Il tecnico rossonero: 'Col #Verona gara difficile, dobbi… - Fprime86 : RT @sportmediaset: #Pioli: 'Per Ibra decidiamo domani. Non ci sentiamo sfortunati, fiducia in Tatarusanu'. #SportMediaset -