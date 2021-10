Adele è tornata con il singolo Easy on me e chiede un po' di comprensione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nostra Signora Adele è tornata: la aspettavamo da tanto, almeno dal 2019, quando le condizioni per un nuovo disco c'erano tutte, dal divorzio dal marito alla sua trasformazione fisica. Poi, però, la pandemia ha sparigliato le carte e così si arriva al 15 ottobre 2021. La cantante ha pubblicato il singolo Easy on me, primo estratto dal nuovo album di cui ha finalmente annunciato il titolo (30) e la data di uscita, il prossimo 19 novembre. Le aspettative sono alte, altissime, come sempre quando si tratta di una star del calibro di Adele che ritorna dopo un lungo silenzio discografico: l'ultimo album (25) risale ormai a 6 anni fa. L'ultimo “live” è la sua interpretazione di Fast Love in omaggio a George Michael ai Grammy 2017, dove si era portata a casa cinque premi (vincendo in tutte le categorie in cui ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nostra Signora: la aspettavamo da tanto, almeno dal 2019, quando le condizioni per un nuovo disco c'erano tutte, dal divorzio dal marito alla sua trasformazione fisica. Poi, però, la pandemia ha sparigliato le carte e così si arriva al 15 ottobre 2021. La cantante ha pubblicato ilon me, primo estratto dal nuovo album di cui ha finalmente annunciato il titolo (30) e la data di uscita, il prossimo 19 novembre. Le aspettative sono alte, altissime, come sempre quando si tratta di una star del calibro diche ritorna dopo un lungo silenzio discografico: l'ultimo album (25) risale ormai a 6 anni fa. L'ultimo “live” è la sua interpretazione di Fast Love in omaggio a George Michael ai Grammy 2017, dove si era portata a casa cinque premi (vincendo in tutte le categorie in cui ...

