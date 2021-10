Tumore, l’Asl di Napoli introduce un nuovo metodo per la diagnosi alla prostata (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutil’Asl Napoli 1 Centro mette in campo nuove tecnologie per la diagnosi del Tumore della prostata, con una metodica di ultima generazione che entra in servizio all’Urologia del Presidio Sanitario Intermedio Napoli Est di Barra guidato dal dottor Franco Franzese. La procedura, spiega l’Asl in una nota, conosciuta in medicina come Fusion Biopsy, rappresenta la nuova frontiera nella diagnosi del Tumore della prostata. “L’impiego combinato di software di ultima generazione integrati negli ecografi – spiega Franzese – ci consente di sovrapporre le immagini della risonanza magnetica multiparametrica con quelle dell’ecografia, dando all’urologo la possibilità di effettuare il prelievo nella lesione, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti1 Centro mette in campo nuove tecnologie per ladeldella, con una metodica di ultima generazione che entra in servizio all’Urologia del Presidio Sanitario IntermedioEst di Barra guidato dal dottor Franco Franzese. La procedura, spiegain una nota, conosciuta in medicina come Fusion Biopsy, rappresenta la nuova frontiera nelladeldella. “L’impiego combinato di software di ultima generazione integrati negli ecografi – spiega Franzese – ci consente di sovrapporre le immagini della risonanza magnetica multiparametrica con quelle dell’ecografia, dando all’urologo la possibilità di effettuare il prelievo nella lesione, ...

