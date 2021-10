Skeleton | Mattia Gaspari | “Non tornerò mai come prima Fatico a camminare dopo l’allenamento”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Nuova puntata di SpeedOnIce2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della velocità sul ghiaccio. In questo appuntamento si parla di, e lo facciamo con uno degli atleti più importanti della Nazionale italiana,, atleta storico della disciplina, si racconta ai nostri microfoni ripercorrendo gli ultimi anni della sua carriera. Un brutto infortunio al tendine d’Achille gli ha impedito, quattro anni fa, la partecipazione alle Olimpiadi coreane. Da quel momento ha iniziato una lunga fase di recupero. Eccoha commentato la sua preparazione e in cosa consiste un tipico allenamento di chi pratica questo sport: “Voglio essere sincero, nonmai al 100% – afferma – ma ci sono dei modi ...

In casa azzurra presentiGaspari, Amedeo Bagnis, Valentina Margaglio e Alessia Crippa per lo, Patrick Baumgartner, Costantino Ughi,Variola, Alessandro Fierro,Castellazzi, Giada Andreutti, Elena Scarpellini e Giulia Chenet per il bob.... da oggi 24 settembre a giovedì 30, le squadre di Coppa del mondo e Coppa Europa di. Si ... Presenti al radunoGaspari, Manuel Schwaerzer, Amedeo Bagnis, Alessandra Fumagalli, Valentina ...Doppio raduno tra la località lettone e Altenberg per lo squadrone di Armin Zoeggeler, mentre in Cina prosegue la preparazione già in ottica Pechino 2022. Le ...Annata importantissima quella che si appresta a partire per gli sport invernali: in programma infatti, a Pechino, i Giochi Olimpici. Preparazione dunque già partita per l'appuntamento a Cinque Cerchi ...