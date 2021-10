Si apre il processo per l’omicidio di Giulio Regeni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Oggi, giovedì 14 ottobre, è cominciato il processo contro i quattro ufficiali dei servizi segreti egiziani accusati di aver rapito, torturato e ucciso il ricercatore italiano Giulio Regeni, dell’università di Cambridge. Il tribunale di Roma potrà finalmente dare il via alla prima udienza, cinque anni e mezzo dopo l’assassinio del giovane, durante i quali le autorità egiziane hanno tentato in vari modi di depistare e rallentare le indagini della magistratura. Mercoledì 13 ottobre, la presidenza del Consiglio dei ministri italiana ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo, assieme alla famiglia Regeni. Gli imputati sono il generale Tariq Saber, il colonnello Aser Ibrahim, il capitano Hesham Helmi e il maggiore Magdi Abd al-Sharif. Tutti sono stati accusati del sequestro aggravato di ... Leggi su wired (Di giovedì 14 ottobre 2021) Oggi, giovedì 14 ottobre, è cominciato ilcontro i quattro ufficiali dei servizi segreti egiziani accusati di aver rapito, torturato e ucciso il ricercatore italiano, dell’università di Cambridge. Il tribunale di Roma potrà finalmente dare il via alla prima udienza, cinque anni e mezzo dopo l’assassinio del giovane, durante i quali le autorità egiziane hanno tentato in vari modi di depistare e rallentare le indagini della magistratura. Mercoledì 13 ottobre, la presidenza del Consiglio dei ministri italiana ha annunciato che si costituirà parte civile nel, assieme alla famiglia. Gli imputati sono il generale Tariq Saber, il colonnello Aser Ibrahim, il capitano Hesham Helmi e il maggiore Magdi Abd al-Sharif. Tutti sono stati accusati del sequestro aggravato di ...

Adnkronos : Omicidio di #GiulioRegeni, si apre il processo agli 007 egiziani. - fargi34 : RT @ellyesse: È un giorno fondamentale nel cammino in salita per la #veritàperGiulioRegeni Dopo anni di depistaggi e ostacoli alle indagini… - giovcusumano : RT @ellyesse: È un giorno fondamentale nel cammino in salita per la #veritàperGiulioRegeni Dopo anni di depistaggi e ostacoli alle indagini… - 3nat34 : RT @BlobRai3: ' C'ERA UN RAGAZZO...'. Si apre oggi a Roma, nell’aula bunker di Rebibbia, il processo nei confronti dei quattro agenti segre… - brongosalvatore : RT @Adnkronos: Omicidio di #GiulioRegeni, si apre il processo agli 007 egiziani. -