Salvini usa Lamorgese per oscurare la sconfitta elettorale: 'Non è all'altezza...' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Salvini è tornato a rilasciare dichiarazioni ma nulla che si avvicini nel modo più assoluto ad una condanna dei movimenti fascisti: molto abile nel confondere le acque, ha cercato ancora una volta di ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 ottobre 2021)è tornato a rilasciare dichiarazioni ma nulla che si avvicini nel modo più assoluto ad una condanna dei movimenti fascisti: molto abile nel confondere le acque, ha cercato ancora una volta di ...

Advertising

IlContiAndrea : Incontrare #Vasco è bello perché ci si perde in mille riflessioni, lui dice che usa 'poche parole' in realtà è un f… - massimo73487360 : RT @guidopoli3: #Meloni e #Salvini gridano che i tamponi deve pagarli lo Stato. È lo Stato che soldi usa? I soldi di quelli che pagano le T… - globalistIT : - rita98129439 : RT @guidopoli3: #Meloni e #Salvini gridano che i tamponi deve pagarli lo Stato. È lo Stato che soldi usa? I soldi di quelli che pagano le T… - CampioneOmaggio : @ErmannoKilgore Salvini usa ora il ballottaggio di Roma per tre minuti di notorietà, passato quello tornerà ad andar per citofoni... -