Parma | senzatetto aggredisce il parroco che lo ospita a calci e pugni e lo sfregia in viso col coltello

(Di giovedì 14 ottobre 2021), unilche loe loincon un. Un sacerdote assalito con ferocia eto con un, da un uomo al quale aveva solo fatto del bene. E fino a quel momento. La brutale aggressione è avvenuta ieri sera, intorno alle 23. Quando ildi Santa Maria Annunziata di Fidenza (in provincia di), don Mario, si è rivolto gentilmente al 57enne di origine milanese cheva in canonica, per chiedergli di abbassare il volume della musica che stava ascoltando. Un’invito che l’uomo ha preso come un rimprovero. E rigettato con una furia gratuita, ...

Per tutta risposta il, ospitato proprio presso la canonica parrocchiale grazie a un ... Il 57enne è stato portato nel carcere di, mentre per il sacerdote è stato necessario il ricovero ...- Oggi, ventiquattro anni fa, moriva Don Luigi Di Liegro fondatore della Caritas diocesana di ... "bisogna aiutare una persona prima che diventi, dopo, è già un fallimento per la ...Don Mario è riuscito a rinchiudersi in una stanza per sfuggire alla violenza,ma l’uomo ha sfondato la porta e l’ha pugnalato con una lama lunga 20 centimetri. di Redazione Cronache. Il sacerdote preso ...La reazione dell'uomo è stata da subito molto violenta: ha infatti colpito con calci e pugni il religioso, che si è rifugiato in una stanza. Il parroco, come riporta ParmaToday, è invece ricoverato in ...