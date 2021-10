Anagrafi | Damilano | “Serve tecnologia più smart” Lo Russo torna all’antica | “Rafforziamo le sedi”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ stato uno degli scogli su cui più volte si è incagliata l’amministrazione Appendino e ora il futuro sindaco è chiamato a risolvere il problema dei ritardi e delle lunghe attese all’anagrafe di Torino. Alla domanda sul questo tema durante il confronto fra i candidati sindaco organizzato dal Corriere della Sera al Salone del Libro Stefano Loe Paolohanno dato risposte alquanto differenti. Per il candidato del centrosinistra si tratta di rafforzare la macchina comunale e di provvedere alla riapertura delledecentrate con l’obiettivo di arrivare “entro 6 mesi a una settimana al massimo per avere la carta d’identità”. “L’anagrafe – dice Lo– è un problema di macchina, di non corretta gestione delle procedure e dell’allocazione del personale. È l’esempio di una macchina comunale che va ...

TorinOggi.it

in periferia totalmente riaperte, con carte di identità rilasciate entro sei mesi in ... dove è intervenuto insieme all'avversario Paolo. Il candidato sindaco del centrodestra, al ...... punta a vincere le Comunali di Torino con il candidato sindaco Paolo. Per farlo Matteo ...Dobbiamo tornare a riportare nelle zone lontane dal centro servizi funzionali comee le ...Anagrafi in periferia totalmente riaperte, con carte di identità rilasciate entro sei mesi in massimo una settimana. È questa la promessa di Stefano Lo Russo al dibattito organizzato dal Corriere Tori ...Dopo le scintille e gli scambi di accuse degli ultimi giorni, Stefano Lo Russo e Paolo Damilano tornano a confrontarsi all’insegna della pacatezza. E concordano: “È molto importante che in tanti domen ...