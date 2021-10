Amore finito tra Ambra Angiolini e Allegri. La figlia di lei: "È stata tradita, si fidava" (Di giovedì 14 ottobre 2021) È finita la storia d’Amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, dopo quattro anni di relazione. A riportare la notizia è stato il settimanale “Chi”, che sulla copertina dell’ultimo numero ha titolato: “Max Addio, è finita con Allegri”. Ma non è la prima volta che si vocifera di una crisi tra i due. Già lo scorso giugno si era parlato di un allontanamento tra l’attrice e il tecnico bianconero, che non si mostravano più in pubblico insieme. Poi, però, è arrivata l’estate: la coppia, inaspettatamente, è stata paparazzata insieme in Costiera amalfitana, tra baci, abbracci e selfie. Allegri era tornato sulla panchina della Juventus dopo due stagioni, mentre Ambra era sul set della serie televisiva “Le fate ignoranti”. Ad agosto, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) È finita la storia d’trae Massimiliano, dopo quattro anni di relazione. A riportare la notizia è stato il settimanale “Chi”, che sulla copertina dell’ultimo numero ha titolato: “Max Addio, è finita con”. Ma non è la prima volta che si vocifera di una crisi tra i due. Già lo scorso giugno si era parlato di un allontanamento tra l’attrice e il tecnico bianconero, che non si mostravano più in pubblico insieme. Poi, però, è arrivata l’estate: la coppia, inaspettatamente, èpaparazzata insieme in Costiera amalfitana, tra baci, abbracci e selfie.era tornato sulla panchina della Juventus dopo due stagioni, mentreera sul set della serie televisiva “Le fate ignoranti”. Ad agosto, ...

