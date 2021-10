Irving la superstar che rinuncia a 200 milioni per un principio politico (No Green Pass più che no vax) (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Kyrie Irving non è un “no-vax” e nemmeno un “ni-vax”. Più che altro è un “no-Pass”. Negli Stati Uniti i titoli esplicativi dei giornali non sanno che farsene di queste insulse siglette mangia-spazio, ma il senso è comune. Ed è che uno dei più famosi e strapagati giocatori di basket del pianeta ha deciso di imbarcarsi in una lotta politica – estremista, un po’ scema e anche molto pericolosa – mettendo in gioco carriera, stipendio e una reputazione già intaccata da alcune uscite sulla terra piatta che per carità di dio è forse meglio tacere. È un caso pressoché inedito per proporzioni, e implicazioni, nello sport mondiale. Riassunto delle puntate precedenti, in breve: Irving non si è vaccinato e si ostina a non vaccinarsi. Non rispetta così le restrizioni dello Stato di New York, e quindi non può giocare le partite casalinghe del ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Kyrienon è un “no-vax” e nemmeno un “ni-vax”. Più che altro è un “no-”. Negli Stati Uniti i titoli esplicativi dei giornali non sanno che farsene di queste insulse siglette mangia-spazio, ma il senso è comune. Ed è che uno dei più famosi e strapagati giocatori di basket del pianeta ha deciso di imbarcarsi in una lotta politica – estremista, un po’ scema e anche molto pericolosa – mettendo in gioco carriera, stipendio e una reputazione già intaccata da alcune uscite sulla terra piatta che per carità di dio è forse meglio tacere. È un caso pressoché inedito per proporzioni, e implicazioni, nello sport mondiale. Riassunto delle puntate precedenti, in breve:non si è vaccinato e si ostina a non vaccinarsi. Non rispetta così le restrizioni dello Stato di New York, e quindi non può giocare le partite casalinghe del ...

napolista : Irving la superstar che rinuncia a 200 milioni per un principio politico (No Green Pass più che no vax) The Athlet… - Riky9112 : @rprat75 Comunque personalmente non sono mai stato un grande fan di Irving. Però pensavo davvero che oltreoceano (n… - infoitsport : NBA, sempre meno speranze di vedere in campo Irving: cosa rischia la superstar dei Nets - grizwigga : RT @SkySportNBA: NBA, sempre meno speranze di vedere in campo Irving: cosa rischia la superstar dei Nets #SkyNBA #NBA - andreastoolbox : NBA, sempre meno speranze di vedere in campo Irving: cosa rischia la superstar dei Nets | Sky Sport… -