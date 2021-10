Envoy | i vincitori di LAZIOSound debuttano con il nuovo singolo

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il 12 ottobre 2021 è uscito Backwards, ildi debutto deglidi, il concorso-contest promosso da Regione Lazio. Si tratta dell’esordio assoluto del giovane gruppo, per un sound minimalista e fortemente influenzato dal mondo alternative British, con un piglio meditativo profondo. LEGGI ANCHE — Mozart rivive al Parco degli Acquedotti: dail pluripremiato Quartetto EOSdi, il concorso-contest promosso da Regione Lazio, gliesordiscono con ilBackwards, un brano ricco di influenze e sperimentale, ispirato soprattutto dal sound dell’alternative britannico. Photo Credits:Regione LazioBackwards: il primo...

Advertising

StreetNews24 : Un brano interamente registrato in analogico per un progetto che affonda le sue radici nell'alternative rock di olt… - fainformazione : Fuori il 12 ottobre Backwards, il singolo di debutto di ENVOY Suoni elettronici, influenze ambient e minimal, alte… - fainfocultura : Fuori il 12 ottobre Backwards, il singolo di debutto di ENVOY Suoni elettronici, influenze ambient e minimal, alte… -

Ultime Notizie dalla rete : Envoy vincitori

Funweek

... con un particolare rimando alla scena indipendente di fine anni Novanta: è Backwards, il singolo di debutto didi LAZIOSound promosso da Regione Lazio - che esce il 12 ottobre e ...... con un particolare rimando alla scena indipendente di fine anni Novanta: è Backwards, il singolo di debutto didi LAZIOSound promosso da Regione Lazio - che esce il 12 ottobre e ...Suoni elettronici, influenze ambient e minimal, alternative britannico e mondo trip hop nell’esordio assoluto dei vincitori di LAZIOSound Un brano interamente registrato in analogico per un progetto c ...