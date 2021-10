Chiude l’impianto TMB Rida: è allarme rifiuti in 54 Comuni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo l’emergenza di quest’estate, che sembrava rientrata, ora l’impianto di conferimento di rifiuti TMB Rida Ambiente di Aprilia torna a far parlare di sé. Il motivo? Ci sarebbe in programma dal 16 ottobre un’altra chiusura improvvisa (per circa 2-3 settimane), l’ennesima doccia fredda per i cittadini di ben 54 Comuni, tra la provincia di Latina e quella di Roma. Emergenza rifiuti in 54 Comuni: Chiude (di nuovo) la Rida Ambiente di Aprilia La società Rida Ambiente di Aprilia, che gestisce i rifiuti indifferenziati di molti Comuni (anche romani), ha fatto sapere che ha “esaurito i propri sblocchi nelle discariche fuori Regione”. Da qui la decisione di Chiudere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo l’emergenza di quest’estate, che sembrava rientrata, oradi conferimento diTMBAmbiente di Aprilia torna a far parlare di sé. Il motivo? Ci sarebbe in programma dal 16 ottobre un’altra chiusura improvvisa (per circa 2-3 settimane), l’ennesima doccia fredda per i cittadini di ben 54, tra la provincia di Latina e quella di Roma. Emergenzain 54(di nuovo) laAmbiente di Aprilia La societàAmbiente di Aprilia, che gestisce iindifferenziati di molti(anche romani), ha fatto sapere che ha “esaurito i propri sblocchi nelle discariche fuori Regione”. Da qui la decisione dire ...

