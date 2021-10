Spazio: il volo del capitano Kirk ora è pronto. William Shatner va in orbita (Di martedì 12 ottobre 2021) Texas, 12 ottobre 2021 " Ha dovuto attendere un altro giorno, ma il momento è arrivato. Il capitano Kirk torna nello Spazio . Questa volta per davvero e a 90 anni , diventando l'uomo più anziano ad ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Texas, 12 ottobre 2021 " Ha dovuto attendere un altro giorno, ma il momento è arrivato. Iltorna nello. Questa volta per davvero e a 90 anni , diventando l'uomo più anziano ad ...

Advertising

CTNA_aerospazio : Rinviato di un giorno il volo del “capitano Kirk” nello Spazio - pinodifeo : #BeamMeUpScotty @blueorigin @WilliamShatner @JeffBezos #startrek #CaptainKirk ?????? Rinviato di un giorno il volo d… - GiuseppeDabliu : È ora di citare il grande Gaber. La libertà non è star sopra un albero non è neanche il volo di un moscone, la libe… - Digital_Day : L'attore canadese William Shatner, famoso per la sua interpretazione del capitano Kirk nella serie Star Trek, dovrà… - laurapink74 : RT @extratrek: Rimandato il volo nello spazio del capitano Kirk > -