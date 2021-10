Monster Hunter Rise e Sunbreak per Switch e PC: Capcom conferma l'assenza di cross-play e cross-save (Di martedì 12 ottobre 2021) Monster Hunter Rise è stato lanciato su Nintendo Switch quest'anno e uscirà su PC a gennaio. Sfortunatamente, sembra che dovrete scegliere con quale versione rimanere perché cross-play e cross-saves non saranno supportati. Lo stesso vale per la futura espansione di Rise, Sunbreak. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 ottobre 2021)è stato lanciato su Nintendoquest'anno e uscirà su PC a gennaio. Sfortunatamente, sembra che dovrete scegliere con quale versione rimanere perchés non saranno supportati. Lo stesso vale per la futura espansione di. Leggi altro...

Advertising

Nintenderos : Monster Hunter Rise / Sunbreak finalmente no tendrá cross-save / cross-play - - GORKA_CD : RT @Nintenderos: Monster Hunter Rise / Sunbreak finalmente no tendrá cross-save / cross-play - - albertomillan96 : RT @Nintenderos: Monster Hunter Rise / Sunbreak finalmente no tendrá cross-save / cross-play - - carlitosssuuu20 : RT @Nintenderos: Monster Hunter Rise / Sunbreak finalmente no tendrá cross-save / cross-play - - Dany_Extreme : RT @Nintenderos: Monster Hunter Rise / Sunbreak finalmente no tendrá cross-save / cross-play - -