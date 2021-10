Superman, il nuovo eroe è bisessuale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Superman sventolerà la bandiera dell’orgoglio gay il 9 novembre, quando verrà rivelato che il supereroe è bisessuale nel prossimo numero della DC Comics Superman: Son of Kal-El. Lo riporta il sito Deadline. L’attuale Superman è Jon Kent, figlio di Clark Kent e Lois Lane. Nelle tavole del fumetto, i lettori possono conoscere il nuovo interesse amoroso del giovane Kent: Jay Nakamura, un giornalista, naturalmente. Il fumetto mostrerà l’amicizia di Jon e Jay che diventa romantica dopo che il giornalista si prende cura dell’Uomo d’Acciaio che si sente mentalmente e fisicamente esaurito dal tentativo di tenere tutti al sicuro. “Ho sempre detto che tutti hanno bisogno di eroi e tutti meritano di vedere se stessi nei loro eroi e sono molto grato che DC e Warner Bros. condividano questa idea”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021)sventolerà la bandiera dell’orgoglio gay il 9 novembre, quando verrà rivelato che il supernel prossimo numero della DC Comics: Son of Kal-El. Lo riporta il sito Deadline. L’attualeè Jon Kent, figlio di Clark Kent e Lois Lane. Nelle tavole del fumetto, i lettori possono conoscere ilinteresse amoroso del giovane Kent: Jay Nakamura, un giornalista, naturalmente. Il fumetto mostrerà l’amicizia di Jon e Jay che diventa romantica dopo che il giornalista si prende cura dell’Uomo d’Acciaio che si sente mentalmente e fisicamente esaurito dal tentativo di tenere tutti al sicuro. “Ho sempre detto che tutti hanno bisogno di eroi e tutti meritano di vedere se stessi nei loro eroi e sono molto grato che DC e Warner Bros. condividano questa idea”, ...

italiaserait : Superman, il nuovo eroe è bisessuale - fisco24_info : Superman, il nuovo eroe è bisessuale: Arriva la conferma della Dc Comics: nel prossimo numero il nuovo interesse am… - SpaceCowboy21 : @HuffPostItalia Non il superman tradizionale non KAL EL ma il figlio ovvero un pg nuovo e cosi ci può pure stare. - zazoomblog : Il nuovo Superman si preoccupa per lambiente non rifugge la politica ed è bisessuale - #nuovo #Superman #preoccupa… - leggoit : Superman, il nuovo eroe della DC Comics è ecologista e bisessuale -