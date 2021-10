Ranieri: «Sono felice di tornare in Inghilterra, sfida avvincente» (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Dopo l’ultima sconfitta del Watford il presidente Pozzo mi ha chiamato e mi ha chiesto se ero disponibile a tornare in Inghilterra. Abbiamo trovato l’accordo, Sono ben felice di tornare”. Lo ha detto il nuovo tecnico del Watford Claudio Ranieri, intervenuto a ‘Radio Anch’Io Sport’ su Radio 1 Rai. “In Premier ci Sono grandi allenatori, grandi club e grandi campioni – ha aggiunto l’ex tecnico della Sampdoria – Sarà una sfida avvincente partita dopo partita”. Leggi su footdata (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Dopo l’ultima sconfitta del Watford il presidente Pozzo mi ha chiamato e mi ha chiesto se ero disponibile ain. Abbiamo trovato l’accordo,bendi”. Lo ha detto il nuovo tecnico del Watford Claudio, intervenuto a ‘Radio Anch’Io Sport’ su Radio 1 Rai. “In Premier cigrandi allenatori, grandi club e grandi campioni – ha aggiunto l’ex tecnico della Sampdoria – Sarà unapartita dopo partita”.

