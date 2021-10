Dimenticate il solito vecchio trench

Leggi su iodonna

(Di lunedì 11 ottobre 2021) L’impermeabile donna conferma la sua presenza in passerella e nello street style per l’autunno inverno 2021, ma gioca a sorprendere. Parola d’ordine originalità, attraverso il mix di colori e di tessuti diversi. Nuovi modelli che conservano l’eleganza senza tempo che lo ha reso uno dei soprabiti più amati dal pubblico femminile. Autunno inverno 2021: il nuovo impermeabile donna guarda le foto Leggi anche ›d’autunno. Come sceglierlo e abbinarlo a 20, 30, 40, 50 e 60 anni La ...